Metin Uca'nın vasiyeti yerine getirilmedi "Bedenimin yakılmasını, küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum" vasiyeti olan Metin Uca için Cemal Reşit Rey konser salonunda Mozart eşliğinde cenaze programı düzenlendi. Törende imam da hazır bulundu.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken direksiyon başında fenalaşan televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, kaza yaptı.

Kazanın ardından kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca ameliyata alındı. Ancak hayatını kaybetti.

62 yaşındaki Uca'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Metin Uca'ya veda

Bugün ise Metin Uca için son görev yerine getirildi ve veda töreni düzenlendi.

Cemal Reşit Bey Konser Salonu’nda düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da törende yer alan isimlerden oldu.

Konuşmaların ardından Metin Uca, uğurlandı.

Vasiyeti yerine getirilmedi

Ancak Uca'nın vasiyeti yerine getirilmedi.

"Bedenimin yakılmasını, küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini istiyorum"

Uca, ölmeden önce çıktığı bir programda yaptığı konuşmasında "İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için bedenimin yakılmasını çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü" diyerek vasiyetini açıklamıştı.

Mozart eşliğinde uğurlanırken, imam da hazır bulundu

Bunun aksine düzenlenen törende Metin Uca için Cemal Reşit Rey konser salonunda Mozart eşliğinde cenaze programı düzenlendi.

Törende imam da hazır bulundu.