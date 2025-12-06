Metropoll Araştırma sordu: Asgari ücret ne kadar olmalı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıla sayılı günler kaldı; milyonlar, asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor...

Aralık ayında pazarlığın başlayacağı süreçle ilgili gelişmeler gündemden düşmek bilmiyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?

Metropoll Araştırma tarafından, asgari ücret zammına ilişkin bir anket gerçekleştirildi.

28 ilde 15-21 Kasım tarihleri arasında bin 320 kişi ile gerçekleştirilen ankette, "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu.

18 yaş ve üzeri kişilerin cevap verdiği anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

ANKETTEN ÇIKAN SONUÇLAR

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, Türkiye genelinde geniş bir uzlaşıya işaret etti.

Ankete göre, vatandaşların yüzde 74,5’i, net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL’ye yükseltilmesini istiyor.

SEÇMEN BİRLEŞTİ

Bu oran, farklı sosyoekonomik ve siyasi kesimlerden gelen seçmenlerin ortaklaştığı nadir gündemlerden biri olarak öne çıktı.

Ankette yüzde 10’luk zamma destek verenlerin oranı sadece yüzde 4,3’te, yüzde 20 zamma destek verenlerin oranı ise yüzde 4,4’te kaldı.

Yıllık enflasyon oranına denk gelen yüzde 33’lük artışı savunanlar da yüzde 10,5’te kaldı.

Böylece seçmenin dörtte üçü, enflasyon oranını yetersiz bulduğunu ve daha yüksek bir zam yapılmasını gerektiğini belirtti.

İŞTE SONUÇLAR

- CHP seçmeninin yüzde 85,3'ü

- DEM Parti seçmeninin yüzde 82,4'ü

- İyi Parti seçmeninin yüzde 77'si

- MHP seçmeninin yüzde 68,6'sı

- AK Parti seçmeninin yüzde 66,2'si, en az yüzde 50 oranında bir artışı desteklediğini ifade etti.