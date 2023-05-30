Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından uluslararası telefon trafiği arttı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede iş birlikleri konuşuldu, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı değerlendirildi.

İHA Dünyanın gözü, günlerdir Türkiye'de... 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telefonları yağıyor. Bugün de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Önce tebrik etti, sonra önemli meseleleri konuştu Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti. Görüşmede ayrıca önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayi alanındaki iş birliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması gibi hassasiyet içeren konular ele alındı.