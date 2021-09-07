Göçe yönelik açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, göç meselesine tamamen insani de, güvenlik açısından da bakılamayacağına dikkat çekti. Bakan Çavuşoğlu, ülkenin ilave göç yükü kaldıramayacağını söyledi.

Katıldığı NTV canlı yayınında Türkiye'ye gelen göçlere yönelik açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son gelişmeleri aktardı.

Türkiye'nin hem insani hem de güvenlik temelinde sorunlara yaklaştığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'tan yayılan göçü değerlendirdi.

"İNSANİ VE AHLAKİ SORUMLULUĞUMUZU HERKESTEN DAHA FAZLA DİLE GETİRDİK"

Şu anda sınırda hareket eden 570 bin kişinin Pakistan'a, bir kısmının ise İran ve Tacikistan'a gideceğinin ön görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "Son zamanlarda karadan İran'a girenlerin bir kısmı da bize geldi. Biz AB'ye iş birliği öneriyoruz. Türkiye olarak tabiki insani ve ahlaki sorumluluğumuzu herkesten daha fazla yerine getirdik." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: İlave göç yükünü kaldıramayız ViDEO

"İLAVE GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAYIZ"

Çavuşoğlu, insani anlamda verilen desteğin bir bedeli olduğuna dikkat çekerek, "Bunun da bir bedeli var. Bazı kişi ve grupların ırkçı politikaları da burada etkili oluyor. İnsani ve güvenlik sentrezini çok iyi yapmak lazım. Herkes birliyor ki Türkiye, üzerine düşeni yaptı. O nedenle biz ilave göç yükünü kaldıramayız. Sadece güvenlik açısından bakmak da doğru değil, sadece insani açıdan bakmak da doğru değil. Sosyal politikalar var içinde." ifadelerini kullandı.

"GERİ GÖNDERDİĞİMİZ GÖÇMENLERDEN KİMSE BAHSETMİYOR"

Özellikle Türkiye'nin düzenlediği çalışmalarla birlikte gelen göçün büyük oranda geri gönderildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye'ye bu kadar göçmen geldi fakat Afganistan'a, Suriye'ye geri gönderdiğimiz göçmenlerden kimse bahsetmiyor. 450 bin civarında Suriyeli döndü. Aynı şekilde Afganistan'a Pakistan'a ve diğer kaynak ülkelere de gönderdiklerimiz var. Sonuçta insanların ortada kalmaması lazım. O yüzden göç konusunda insani yaklaşım içerisindeyiz ama bu küresel bir sorun." açıklamasında bulundu.