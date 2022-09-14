Mevlüt Çavuşoğlu ile Mehmet Nuri Ersoy, iç hat uçuşunda görüldü

Yan yana koltuklarda yurt içi seyahatinde görüntülenen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Biri Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, diğeri Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy…

İki bakan, bir yurt içi seyahatinde görüntülendi.

Ne özel jetleri ne de arkalarında onlarca koruması vardı.

Görenler de inanamadı

Bakanlar, iç hat uçuşunda yan yana yolculuk yaptı.

Tıklım tıklım dolu uçakta onları görenler de gözlerine inanamadı.

Çavuşoğlu, elindeki ajandaya not düşerken; Ersoy da cep telefonu ile gündemi takip etti.

Sosyal medyayı salladı

Fotoğraf karesi, sivil havacılık platformu “HavaSosyalMedya”nın Twitter hesabından paylaşıldı.

Ölümsüzleştirilen bu an, kısa sürede sosyal medyada da yayıldı.

Siyasi kariyerleri başarılarla dolu olan Çavuşoğlu ile Ersoy için birbirinden güzel temennilerde bulunuldu.