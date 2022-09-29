Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Biz de gerekli tedbirleri alacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarına sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda ulusal ve yerel basın temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın provokasyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Biz de gerekli tedbirleri alacağız"

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli adımları atacağız." dedi.



"Herkes sorunları 'Türkiye çözer, Recep Tayyip Erdoğan çözer' diyor"

Artık her coğrafyadan Türkiye'ye yüzünü dönen milyonlar var diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eskiden sadece mazlumlar vardı, artık bu sayı çok daha fazla. Bölgemizde çok sorun var, artık herkes 'Türkiye çözer, Recep Tayyip Erdoğan çözer' diyor. Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinde bir anlaşma imzalanmasını sağladık, dünyayı bir gıda krizinden kurtardık. Tüm dünya ülkelerinin gözü Türkiye üzerinde." dedi.

"Mazlumlarım umudu bize emanet"

"Sorumluluğumuz büyük, Türkiye'den beklentiler büyük." diye belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Aktif ve çalışkan olmak zorundayız. Mazlumlarım umudu bize emanet. İçeride ne kadar güçlü isek dışarıda da o kadar etkili oluyoruz. Mesele iktidar olmak değil bizim iddiamız 'büyük ve güçlü Türkiye' olma iddiasıdır." ifadelerini kullandı.

"AK Parti belediyeciliği gece gündüz Denizli'mize hizmet vermeye devam ediyor"

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Denizli; turizm, tarım ve sanayi başta olmak üzere her alanda ülkemizin marka değerine büyük bir destek veriyor. AK Parti belediyeciliği gece gündüz Denizli'mize hizmet vermeye devam ediyor. Biz her alandaki potansiyelimizi uyum içinde harmanlayan akıllı bir güç olarak politikalarımızı oluşturuyoruz.

"Denizli yılda 2 milyondan fazla turisti ağırlıyor"



Bu yıl Denizli'nin ihracat hedefi 5 milyar dolar, bunu önümüzdeki yıllarda aşacağını düşünüyoruz. İstihdamın her ay arttığını görüyoruz. Turizm gelirleri ekonomimiz için önemli. Turizm alanında Denizli yılda 2 milyondan fazla turisti ağırlayıp ülkemize önemli bir katkı sağlıyor.





"Bugün enflasyon dünyada bir gerçek"



Bugün enflasyon dünyada bir gerçek. Biz doğruya doğru diyoruz. Enflasyon yüksekse bunu açık yüreklilikle söylüyoruz. Bununla ilgili tedbir almak ve vatandaşlarımızı ezdirmemek bizim sorumluluğumuzda. Bu konuda tedbirlerimizi alıyoruz, politikalarımızı hayata geçiriyoruz."



