Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşını Togg ile iftara götürdü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanlığındaki basın toplantısının ardından Togg kullanarak İftara gitti

AA

Türkiye ve İran arasında yeni bir dönem başlıyor.

Kötü ilişkileri düzeltmek amacıyla başlatılan süreçte 11 yıl sonra ilk resmi ziyaret gerçekleşti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Ankara'da...

Beraber Togg'u incelediler

Mısırlı mevkidaşı ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, daha sonra Mısırlı mevkidaşı ile Togg T10X aracı inceledi.

Şoför koltuğuna oturan Çavuşoğlu, Şukri ile iftar için Dışişleri Bakanlığı resmi konutuna hareket etti.

İki bakan yol boyunca sohbet etti.