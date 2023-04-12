Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ve bizim tarafımızda gerilimi düşürme arzusu var Yunan medyasına konuşan Şukri, "Bu gidişat bölgenin çıkarına ve bölge halkına olumlu yansıyacak" dedi. Şukri, Ankara-Atina hattındaki olumlu havaya da değindi.

AA

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias tarafından ağırlandı.

Yunanistan'da temaslarda bulunan Şukri, Skai televizyonuna açıklamalarda bulundu, gündeminde Türkiye ile ilişkiler vardı.

"Gerilimi düşürme arzusu var"

Şukri, Türkiye-Mısır ilişkilerinde gerginliğin azaltılmasının hem bölgenin hem de halkların çıkarına olduğunu belirtti.

"Hem Türkiye tarafında hem de bizim tarafımızda gerilimi düşürme arzusu olduğunu gördüğümüz için bir süreç başlattık." diyen Şukri, şöyle devam etti:

"Bu gidişat bölgenin çıkarına"

Gerginliğin azaltılması ve daha geniş bir sükunetin sağlanması için bu gidişat bölgenin çıkarınadır ki bu da bölge halkına olumlu yansıyacaktır.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi

Türkiye ile hem ikili hem de bölgesel olarak ele alınması gereken alanları belirlediklerini kaydeden Şukri, Türkiye ile Yunanistan arasında oluşan olumlu atmosfer hakkında da konuştu.

Şukri, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin her iki tarafın çıkarlarını adil bir şekilde destekleyebilecek ve tatmin edebilecek bir sonucun tüm bölge ülkeleri için potansiyel faydalar sağlayabileceğini ve iş birliğini artırarak ticaret ve yatırım alanlarını genişleteceğini ifade etti.

Mescid-i Aksa mesajı

İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin azaltılması için çaba göstermekten hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirten Şukri, şöyle dedi:

Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar talihsiz bir çatışmaya ve can kayıplarına yol açtı. Müdahale ettik ve sükuneti nasıl geri getirebileceğimizi ve daha fazla tırmanmayı nasıl önleyebileceğimizi tartıştık.

Şukri, gerginliğin, bölgenin istikrarı, Filistin ve İsrail halkının refahı için çok tehlikeli olduğunu dile getirerek, tüm tarafları ikna edebilmek için her şeyi yaptıklarını ifade etti.