Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye rejimi ile istihbarat aracılığı ile görüşüldüğünü ve rejimin gerçekçi davranırsa bu gürüşmelerin devam edeceğini söyledi.

TBMM'de 2023 bütçe maratonu devam ediyor.

Bugün Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeleri görüşüldü.

Bu kapsamda milletvekillerinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine konuştu.

Birçok konuda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu dış politikada bazı ülkelerle sorunları ortadan kaldırmaya yönelik normalleşme adımlarına da değindi.

"Suriye rejimi ile görüşüyoruz"

Çavuşoğlu, Suriye rejimi ile görüşüldüğünü belirterek, "Suriye rejimiyle istihbarat örgütleri aracılığıyla bir süredir görüşüyoruz.

"Gerçekçi olurlarsa birlikte çalışmaya hazırız"

Rejim, gerçekçi davranırsa, terörle mücadele, siyasi süreç ve Suriyelilerin geri dönüşleri konusunda birlikte çalışmaya hazırız. Aynı politikayı Irak’ta da yürütüyoruz. Hem Bağdat hem de Erbil ile görüşüyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, konuşmasının satır başları şöyle:

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye rejimiyle bir süredir görüşüyoruz VİDEO

"Tahıl koridoru anlaşması"

"Tahıl koridorundan bugüne kadar, 13,5 milyon tondan fazla tahıl dünya piyasalarına ulaştı. Zaporijya Nükleer Santrali’ne dair endişelerin giderilmesi için Rosatom ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı İstanbul’da sürekli görüştürüyoruz.

"Terörün sınırlarımızda barınmasına izin vermeyeceğiz"

PKK/PYD/YPG’nin Suriye ve Irak’ta barınmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kim ne derse desin, gereğini yapacağız. Muhataplarımıza şunu da söylüyoruz: ya 2019’da imzaladığınız anlaşmalara uyarsınız, ya da biz gereğini yaparız.

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz"



Muhataplarımız çağrılarımıza kulak verirse birlikte yürürüz, terörle birlikte mücadele ederiz. Yok, tepkisiz kalırlarsa, kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.

Yurt dışındaki misyon sayımız da artmaya devam ediyor. Son bir yılda 4 yeni temsilcilik açtık ve 257’ye çıktık. 2022 yılında sağladığımız konsolosluk hizmetlerinin sayısı 3 milyonu aştı."