Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ticaret hacmiyle ilgili açıklama yaparak "1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Moldova'ya gitti.

Moldova Başbakan Yardımcısı'yla bir araya gelen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

"TİCARET HACMİMİZ SALGINA RAĞMEN ARTTI"

Konuşmasında salgın sürecinde artan ticaret hacmine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz." dedi.

ORTAK ETKİNLİK PLANLAMALARI

"Moldovo ile ilişkilerimiz ortak kültürel ve tarihi bağlara dayanıyor." diyen Çavuşoğlu, "Gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizn 30'uncu yılını birlikte kutlayacağız. Ve gelecek yıl ortak bazı etkinlikler düzenleme konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı VİDEO



STRATEJİK ORTAKLIK

Moldova'da seçim süreçlerinin tamamlandığını da hatırlatan Çavuşoğlu, "Moldova'nın istikrarı ve ekonomik kalkınması bizim de her zaman önceliğimizdir. Ve Moldova ile ilişkilerimiz siyaset üstüdür. Yeni hükümet ile stratejik ortaklığımızı derinleştirmek için birlikte çalışacağız. Bugün, Nicu Popescu ile ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık. Gelecek sene Türkiye-Moldova yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nı Moldova'da gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Nicu Popescu ile bakanlıklar arası iş birliği protokolü de imzaladı.