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    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye, umut bağlanan ülkelerin başında geliyor

    Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak zor dönemlerde inisiyatif alarak liderlik ettiklerini dile getirdi.
    • 05.12.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:45
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye, umut bağlanan ülkelerin başında geliyor

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü dış politikaya dair değerlendirmelerde bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası" başlıklı konferansta konuştu.

    Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumuna vurgu yaptı

    Çavuşoğlu, "Türkiye, Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada umut bağlanan ülkelerin başında geliyor." dedi.

    Uluslararası sistemin yetersiz olduğu zor dönemlerde inisiyatif alacak, yol gösterecek, liderlik edecek girişimci güçlere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye, umut bağlanan ülkelerin başında geliyor ViDEO

    "Türkiye bu güçlerin başında geliyor"

    "Bugün gururla söylemek isterim. Türkiye bu güçlerin başında geliyor. Sadece güç olmak yetmez. Bu güçlerin aynı zamanda vicdani olması ve değerler politikası izlemesi, ilkeli ve prensiplere olması gerekiyor."

    "İnsan insanın kurdu değil, umududur"

    Çavuşoğlu, dünyanın ihtiyaç duyduğu güçlerden birinin de Türkiye olduğunu vurguladı.

    AA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı, "Medeniyetimizde insan insanın kurdu değil, umududur." diye ekledi.


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