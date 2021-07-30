Mevlüt Çavuşoğlu: Vatandaşlarımızın tüm zararlarını gidereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat yangınında mağdur olan vatandaşlara destek sağlanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koordinasyon toplantısı sonrası Antalya Manavgat'taki orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı.

Yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, yardım çalışmalarının da başlatıldığını duyurdu.

"42 MAHALLE ETKİLENDİ"

Yangından zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini bildiren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki süreçte yangından etkilenen vatandaşlarımıza neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Yangından 42 mahalle etkilendi. 27 mahalle tahliye edildi. 15 mahalle kısmen etkilendi.

"SAHADA TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"



Tüm mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi kurduk. Yangın söndürme kadar sonrasında atılacak adımlar da önemli. Sahada tespit çalışmaları sürüyor.

"TÜM ZARARLARI GİDERECEĞİZ"

Tüm ihtiyaçları karşılayacağız, yaraları saracağız. Ağaçlarımızın yerine ağaçları dikeriz. Vatandaşlarımızın da tüm zararlarını gidereceğiz. Hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza kısmi ödemeleri yarından itibaren Ziraat Bankası ile başlatıyoruz.





"25.5 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILDI"

Tarım ve Orman Bakanlığımız 8.5 milyon TL aktardı, Aile Bakanlığımız 5 milyon TL, AFAD'ımız 5 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da 5 milyon TL aktardı.

"GEREKLİ DESTEK HER ZAMAN YAPILIR"

18 bin aboneye elektrik verilemiyor şu anda. Bu mahallelerimize ve abonelerimize en hızlı şekilde elektrik verilmesi için çalışmaları sürdürüyoruz. Valiliğimiz bir hesap açacak. Milletimiz cömerttir, gerekli desteği her zaman yapar. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimiz ile temasa geçebilirler."