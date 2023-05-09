Mevlüt Çavuşoğlu ve Fulya Öztürk arasında güldüren diyalog: Bizden daha popülersin Fulya Öztürk ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yayın yaptığı sırada vatandaşlar, başarılı gazeteciye yoğun ilgi gösterdi. Çavuşoğlu ise bu ilgi karşısında, "Bizden de çok tanınıyorsunuz daha doğrusu bizden daha popülersiniz. Siyasetçiyi herkes tanır ama herkes sevmez sizi herkes seviyor" dedi.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Ahmet Akpolat'la bereber, Antalya'da, Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Antalya Milletvekiili Adayı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Seçime az bir süre kala liderler ve bakanlarla bir araya gelen Öztürk, Çavuşoğlu'nun bir gününü takip etti.

Bakan Çavuşoğlu'na eşlik eden Fulya Öztürk, gündeme ve seçime dair sorular sormayı da ihmal etmedi.

Yürüyüş sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler olduğunu gören Fulya Öztürk şaşırırken Çavuşoğlu ise "Siz bizden daha popülersiniz." dedi.

Gülümseten anlar

Bir süre aday olacağı iddialarıyla gündeme gelen Fulya Öztürk, CNN Türk yayınında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu konuk etti.

Canlı yayın sırasında Çavuşoğlu ile Öztürk vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öztürk'e bir kız çocuğu "Fotoğraf çektirebilir miyiz?" deyince Mevlüt Çavuşoğlu şaşırdı.

Bakan, bunun üzerine gazeteciye "Bizden de çok tanınıyorsunuz daha doğrusu bizden daha popülersiniz. Siyasetçiyi herkes tanır ama herkes sevmez, sizi herkes seviyor." dedi.

Twitter hesabından paylaştı

Fulya Öztürk ise o anları "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da çekim esnasında yaptı bu yorumu." diyerek paylaştı.