Mevlüt Çavuşoğlu: Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı panelde Atina'nın izlediği politikayı eleştirdi. Çavuşoğlu, Atina'nın Türkiye'yi sahte fotoğraf ve bilgiler ile hedef aldığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın izlediği siyaseti eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başta Dandias olmak üzere aleyhimize konuşmayı sürdürdü." dedi.

"Miçotakis sözünü tutmadı"

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına tepki gösterdi.

Komşunun Türkiye'nin aleyhinde konuşmayı sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Miçotakis, pozitif gündeme odaklanma sözü verdi ancak tutmadı. Bu bardağı taşıran son damla oldu." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan’a diyoruz karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın"

Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan’a diyoruz; arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın."

"Yanıtlarımız Yunanistan'ı çileden çıkarttı"

"Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı." diyen Çavuşoğlu, bu yanıtlar ile Atina'nın propagandasının çöktüğünü görmeye başladığının altını çizdi.

"Belgelerle yanıt verdik"

Çavuşoğlu, "Yunanistan sahte fotoğraf ve bilgiler ile bize çamur atmaya kalkıştı. Biz de belgeler ile bunlara yanıt verdik." ifadelerini kullandı.

"AİHM kararlarını uygulamıyorlar"

Yunanistan'ın azınlıkların hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini belirten Çavuşoğlu, "AİHM kararlarını uygulamıyorlar." dedi.

Çavuşoğlu söz konusu hasım yaklaşımın Ege ve Akdeniz'de de yaşandığını belirtti.