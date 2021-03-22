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- Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu
Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta gerçekçi çözüme ilişkin Türkiye'nin pozisyonunu bir kez daha vurguladı.
- AA & Ensonhaber
- 22.03.2021 - 15:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.
Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.
"GERÇEKÇİ ÇÖZÜM..."
Çavuşoğlu paylaştığı mesajda, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verdi.