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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta gerçekçi çözüme ilişkin Türkiye'nin pozisyonunu bir kez daha vurguladı.