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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu

    Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta gerçekçi çözüme ilişkin Türkiye'nin pozisyonunu bir kez daha vurguladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.03.2021 - 15:02
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    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vurgusu

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

    Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirtti.

    "GERÇEKÇİ ÇÖZÜM..."

    Çavuşoğlu paylaştığı mesajda, "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir." ifadesini kullandı.

    Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğrafa da yer verdi.

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Kıbrıs ta iki devletli çözüm vurgusu #1

    Mevlüt Çavuşoğlu ndan Kıbrıs ta iki devletli çözüm vurgusu #2

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