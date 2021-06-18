Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya temasları

Bakan Çavuşoğlu, çeşitli isimlerle bir araya gelerek, ikili ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

"TÜRKİYE-AB GÜNDEM MADDELERİNİ ELE ALDIK"

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci ve Antalya Diplomasi Forumu toplantıları için Antalya’da bulunan AB Yüksek Temsilcisi Borrell’le Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, göç ve vize serbestisi konuları başta olmak üzere TR-AB gündem maddelerini ele aldık." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Josep Borrell ile görüştü ViDEO

"İLİŞKİLERİMİZİ İLERİYE TAŞIMAYI AMAÇLIYORUZ"

Temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi her alanda ileriye taşımayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İş Birliği ve Yurt Dışındaki Kongolular Bakanı Gakosso ile de görüştüklerini kaydetti.