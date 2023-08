Mezun olan 240 Bordo Bereliye tören düzenlendi

ensonhaber.com

Dünyanın en saygın ve zorlu kursları arasında yer aldığı belirtilen "Özel Kuvvetleri İhtisas Kursu"nu bitiren kursiyerler, törenle bordo berelerini taktı.

Zorlu kursu, katılımcılardan yarısından daha azının tamamlayabildiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de 15'inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Mezun olan 240 "Bordo Bereli" personeli kutlayan Bakan Güler, güvenlik, enerji ve gıda krizinin bütün dünyayı etkilediğini, küresel barış, istikrar ve refahı tehdit ettiğini belirtti.

Böylesine hassas bir dönemde Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelikli görevleri olduğuna vurgu yapan Bakan Yaşar Güler, şöyle konuştu:

Bunun için her alanda olduğu gibi askeri açıdan da güçlü olmak zorundayız. Gelişen teknolojinin etkisiyle hızla değişen muharebe ortamı, güçlü bir kara, deniz ve hava kuvvetlerine sahip olmanın yanı sıra Özel Kuvvetler gibi kritik ve asimetrik görevleri icra edebilecek bir gücün varlığını da gerekli kılmaktadır.

Özel Kuvvetler Komutanlığının da ordunun vazgeçilmez bir kuvvet çarpanı olarak gücüne güç kattığını bildiren Güler, şöyle devam etti:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en seçkin birliği olan ve gözünü budaktan sakınmayan Bordo Berelilerimiz, köklü geçmişi, üstün nitelikleri, yiğit ve savaşçı karakterleri ile dünyadaki emsalleri arasında büyük bir itibara sahiptir. Bordo Berelilerimizin bugüne kadar harekat sahasında gösterdiği cesaret ve kahramanlıkları dosta güven, düşmana korku verirken Anadolu'nun bu yiğit aslanları, üstlendiği her görevde asil milletimizin gururu olmaktadır. Özel Kuvvetlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele harekatlarında elde ettiği başarılarda kritik bir rol üstlenerek müstesna katkılar sağlamış, ordumuzun şanlı tarihine adlarını altın harflerle yazdırmıştır. Nitekim Çukur Operasyonlarından Pençe Harekatlarına, Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı'na, Barış Pınarı'ndan Bahar Kalkanı Harekatı'na kadar icra edilen tüm kritik operasyonlarda Özel Kuvvetlerimizin payı büyük olmuştur.

Bordo Berelilerinin her türlü zorluğun üstesinden gelme azmi, özverisi ve cesaretinin takdire şayan olduğunu dile getiren Bakan Güler, Özel Kuvvetlerin, hususi vazife ve operasyonlar için eğitildiğini, bireysel ve askeri donanımı yüksek, teknik ve taktik becerilere sahip personelden oluştuğuna dikkati çekti.

Güler, şunları ifade etti:

"Devletimizin, asil milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sizlerden beklentisi büyüktür." ifadelerini kullanan Güler, şöyle devam etti:

Bu yüzden sizler, her türlü arazi ve iklim şartlarında Özel Kuvvetlerin icra edebileceği çeşitli uzmanlık gerektiren safhalarda üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirildiniz ve artık Bordo Bereli oldunuz. İnanç, azim ve kararlılık karşısında hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha gösterdiniz.



Şimdi sizi daha büyük gayretler gerektiren zorlu vazifeler beklemektedir. Bu yüzden burada aldığınız eğitimlerle yetinmeyip Mekteb-i Asli olan kıtalarınızda kişisel ve mesleki yeteneklerinizi sürekli geliştirerek her türlü göreve daima hazır olmalısınız. Omuzlarınızdaki yük ağır, göreviniz hayli meşakkatli ancak vazifeniz kutsaldır.



Sizler, Binbaşı Bülent Albayrak, Yüzbaşı Burak Coşkun, Üsteğmen Enes Demir, Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve daha nice aziz şehidimizden devraldığınız sancağı gururla taşıyacaksınız.



Bu kutsal mirasın varisleri olarak şanlı Türk sancağı ve kutsal vatan toprakları, artık sizlere de emanettir. Bunun bilincinde olan siz kahraman Bordo Berelilerimizin karşısında hiçbir gücün duramayacağına ve her türlü zorluğu aşabileceğinize yürekten inanıyorum.