MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Yılın son MGK toplantısı...

Kurul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı, saat 16.27'de başladı.

ANA GÜNDEM 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

2025 yılının son MGK toplantısında, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adı altında başlattığı süreç kapsamında gelinen aşama ile süreçte TBMM'de kurulan komisyonun faaliyetlerinin değerlendireceği belirtildi.

MİT BAŞKANI KALIN SUNUM YAPACAK

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, MGK toplantısında Terörsüz Türkiye hedefi ile başlatılan süreçte terör örgütünün silah bırakması konusunda gelinen aşama ve Suriye’nin kuzeyindeki durum ile ilgili kurula sunumda bulunması da bekleniyor.

TBMM’de kurulan komisyonun faaliyetleri ile komisyon üyesi üç milletvekilinin önceki gün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek hükümlü Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin de MGK’nın gündeminde olması öngörülüyor.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.