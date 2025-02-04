MGK Genel Sekreterliği'ne AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne, AFAD Başkanlığına ve Mersin Valiliğine yeni görevlendirmeler yapıldı..

MGK GENEL SEKTERLİĞİNE OKAY MEMİŞ ATANDI

MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nun yaş haddinden emekli olması nedeniyle yerine AFAD Başkanı Oktay Memiş atandı.

AFAD BAŞKANLIĞI'NA MERSİN VALİSİ ATANDI

AFAD Başkanlığı'na ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan atanırken, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da Mersin Valiliği'ne atandı..

Göç İdaresi Başkanlığı'na ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı..

OKAY MEMİŞ KİMDİR

Okay Memiş, 1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya geldi.

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Memiş, 1992'de Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Memiş, Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışan daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak atanan Memiş, 2016-2018'de Gümüşhane Valiliği, 2018-2023'te Erzurum Valiliği yaptı.

Memiş, 11 Ağustos 2023'ten beri AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.

İyi derecede İngilizce bilen Memiş, evli ve iki çocuk babası.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA YAPILAN ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yardımcılığına, Muhammed Gülyurt atandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

BASIN İLAN KURUMU'NA 14 YENİ ATAMA

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilciliklerine 14 yeni isim göreve getirildi. Karara göre Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan Genel Müdürlük Yardımcılığına 11 kişi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 3 kişi görevlerine atandı. Karara göre Ticaret Bakanlığında Gaziantep ve Karabük Ticaret İl Müdürleri görevden alınırken, 16 ile yeni Ticaret İl Müdürü görevlerine atandı.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi olarak Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi olarak ise Ufuk Ulutaş atandı.