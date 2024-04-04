İHA
Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan yardımcısı Alparslan Türkeş, ölümünün ardından 27 yıl geçti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bu kapsamda, Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.
Kırmızı karanfiller bıraktı
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.
Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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