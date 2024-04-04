MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına geldi.

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İHA

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu ve eski Başbakan yardımcısı Alparslan Türkeş, ölümünün ardından 27 yıl geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bu kapsamda, Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Kırmızı karanfiller bıraktı

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)