MHP Genel Başkanı Bahçeli: Zillete düşenlerin hükmü şafak sökene kadardır Bahçeli, yeniden parlamenter sisteme dönüşü vadeden muhalefeti eleştirdi. "Siyasi istikrarsızlık yıllarına özlem duyuyorlar" diyen MHP Lideri, "Sistem, Türkiye şartlarında miadını doldurdu" dedi.

AA & Ensonhaber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, halkla buluşmalarına Karabük'te devam etti.

Bahçeli, partisinin düzenlediği açık hava toplantısında vatandaşlara seslendi.

Sözlerine başlarken, Karabüklülerin coşkusuna tanıklık ettiğini belirten Bahçeli, "Karabük'te yaşayan her vatandaşımı bağrıma basıyorum." dedi.

"Türkiye’nin en az 10 yılını çalmayı planlıyorlar"

CHP Genel Başkanı ve 6'lı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülkenin ve milletin hayrına ağzından tek bir söz çıkmadığını belirten Bahçeli'nin gündeminde parlamenter sisteme tekrar dönüş planları vardı.

Muhalefeti bu tutumundan dolayı eleştiren Bahçeli, şöyle dedi:

Parlamenter Sisteme geri dönmeyi tasarlamak, aynı şekilde birbirini takip eden seçim-halk oylaması-seçim sac ayağında Türkiye’nin en az 10 yılını çalmayı, tarihin gerisine düşürmeyi planlamak demektir. Zillet ittifakı, zırvanın tutsağıdır. Zillet ittifakı, zalimlerin oyun uşağıdır.

"Geriye dönmek uçuruma sürüklenmektir"

Türk milleti, tarihiyle, kültürüyle, kimliğiyle ve hükmü şahsiyetiyle müzahir ve mutabık yeni bir sistemi hür iradesiyle kabul ve tasdik etmiştir. Geriye dönmek uçuruma sürüklenmektir. Parlamenter Sistemi vaat edenlerin siyasi vizyonu ve ekonomik projesi mefluçtur. Aynı zamanda geleceği ve milli gerçekleri okuma kabiliyeti de sakat ve sancılıdır.

"Parlamenter Sistem demek kargaşa demektir"

Parlamenter Sistem demek, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir. Parlamenter Sistem demek, istikrarsızlığın ve irade gasplarının etkinliği demektir. Parlamenter Sistem demek, koalisyon, kargaşa, huzursuzluk ve umutsuzluk demektir.

"Siyasi istikrarsızlık yıllarına özlem duyuyorlar"

Muhalefetin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinin siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan özlem olduğunu ifade eden Bahçeli, "İradesi ipotek altına alınan bir döneme özentiden başka bir şey de değildir." diye konuştu:

Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek akıl dağılmasıdır. Parlamenter Sistem, günahıyla sevabıyla Türkiye şartlarında miadını doldurmuş, arıza sinyali veren bu sistemin bakım, tamir ve onarım imkanı ise kalmamıştır.

"Maskeleri 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır"

Bahçeli, konuşmasının devamında şunları söyledi:

İktidarı ve siyasi ikbali gecenin zifiri karanlığında, zilletin çıkmaz sokaklarında arayan Türkiye muhaliflerinin kalın maskesi, 14 Mayıs'ta yırtılıp atılacaktır. Nitekim zillete düşenlerin hükmü şafak sökene kadardır.

Bahçeli, karar anı gelip çattığında, Türk milleti mührü eline aldığında "PKK ve FETÖ takviyeli zillet ittifakına beden olan partileri ne gören ne duyan ne de bulan olacağını" belirtti.

"Zillet ittifakına Karabük'te geçit yok"

MHP Lideri, "Bu kararlılığınız gösteriyor ki zillet ittifakına Karabük'te geçit yok. Bu evet'ler bölücülerin korkulu rüyasıdır, Türk ve İslam düşmanlarına dünyanın dar edecek cesarettir." şeklinde konuştu.

"Hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünün bu yıl içinde kutlanacağını anımsatan Bahçeli, 14 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine geçileceğini kaydetti ve ekledi:

Terörü bitirmiş; işsizliği yenmiş; enflasyonu düşürmüş; her insanımızı şefkatle kucaklamış; üretim, yatırım, ihracat seferberliğiyle yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız.



Çok çalışacağız. Hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Türkiye'yi, ekmeği, umutları, hedefleri, huzuru büyüteceğiz. Milli birlik ve dayanışma hisarımızı daha da güçlendireceğiz.

"Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz"

Devlet Bahçeli, yol haritalarını hazırladıklarını dile getirerek, "Önümüze fitne bariyeri dikenleri ezip geçtik." dedi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü: