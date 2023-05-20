MHP Lideri Devlet Bahçeli Kahramanmaraş'ta: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak zorundayız MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koymuş olduğu hizmetlerin devamı için 28 Mayıs'taki seçimlerin önemine dikkat çekti.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinde ilk tur geride kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi açık ara önde tamamlayarak en yakın rakibi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük bir fark attı.

Yaklaşık 2,5 milyon oy farkının olduğu seçimlerde, Cumhurbaşkanı adayı için yüzde 50+1 oya ulaşan isim olmadı.

Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,50 olarak açıklanırken, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,89 olarak kayıtlara geçti.

İkinci tur seçimlerine gidiliyor

Bunun üzerine ikinci tur için 28 Mayıs işaret edildi.

Böylelikle partilerde bir kez daha seçime ilişkin hummalı hazırlıklar başladı.

Cumhur İttifakı deprem bölgesinde

Cumhur İttifakı'da deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla depremzede vatandaşlarının her daim yanında yer almaya devam ediyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Kahramanmaraş'ta vatandaşa hitap etti.

Seçimlerin önemine dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Adıyaman'da yaptığı konuşmada, deprem felaketinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koymuş olduğu hizmetlerin devamı için 28 Mayıs'taki seçimlerin önemine dikkat çekti.

Devlet Bahçeli, "28 Mayıs'ta Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak zorundayız" dedi.

"Yeni Yüzyıl'a, yeni hayata adım adım yaklaşmaktayız"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Böyle bir dönemden sonra Türkiye yeni ufuklara açılmak üzere bir başka süreci de yaşamaktadır. Muhterem Kahramanmaraşlılar, 6 Şubat'ta şehit düşen vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum, tedavi görenlere şifa diliyorum. Acılı günleri aşabilme noktasında bazı şeylere dikkatinizi çekmek istiyorum. Kahramanmaraş yiğitlerin yeridir. Bu 102 gün içerisinde şehitlerimiz toprağa verildi. Enkazlar kaldırıldı ve kaldırılmak üzere. Beslenme ihtiyaçları giderildi. Barınma sorunu giderilmeye çalışılıyor. Asrın felaketinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kurulunu oluşturan değerli arkadaşlar, valiler, TSK'nın güzide evlatları ve bu felakete duyarlılık gösteren vatandaşlar yeni hayata dönüş için büyük bir çaba gösterdi. Yeni Yüzyıl'a, yeni hayata adım adım yaklaşmaktayız.

"Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak zorundayız"