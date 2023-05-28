MHP Lideri Devlet Bahçeli konuştu: Birlik ve beraberlik mesajı verdi Seçim sonuçlarının ardından kameralar karşısına geçen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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Türkiye yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur sonuçlarının gelmesiyle Türk milletinin verdiği karar da belli oldu.

Türkiye 17. kez yeniden 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

Seçim sonuçlarının resmi olmayan verilere göre belli olmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde kameraların karşısına geçerek seçim sürecini değerlendirdi.

Külliye'ye gideceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik eden Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek zafer konuşmasına katılacağını açıkladı.

"Türk milleti bugün tarih yazmıştır"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ekranları başında bizleri izleyen değerli vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi sunuyorum. Türk milleti bugün tarih yazmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın katılımıyla 2. tur seçimi yapılmış, kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan 13. cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir. Türk demokrasisi ve siyaset tarihine 2 turlu Seçim örneği yaşanmakla birlikte seçime katılım örneği de canlığa işaret etmiştir. Bu hususta dünya çapında mukayeseli üstünlük kazanmıştır. İstanbul'un fethinin 1 gün öncesinde aziz milletimizi bu defa demokrasi fethiyle güçlü şekilde kucaklamış, aynı zamanda kardeşlik hukukuyla Türkiye Yüzyılıyla buluşturma iradesi göstermiştir.

"ABD'sinden AB'sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş fakat milli duruşu aşamamışlardır"

28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı adayı büyük Türkiye ülküsünü desteklemiştir. İstiklal ve istikbal hedeflerimiz sandıkla müdafaa edilmiş, hamd olsun ülkemizin önü ardına kadar açılmıştır. Milletimiz iftira ve inkâr siyasetine itibar vermemiştir. Milli geleceğimizi zillete değil zafere müstahat olduğu da tescillenmiştir. Küresel lobiler, kulisler, çıkarcılar, entrikacılar, provokatörler, kirli örgütler, tefeciler, bankerler, ABD'sinden AB'sine kadar tüm ülkeler zilletin fermanını okumuş fakat milli duruşu aşamamışlardır.

"Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır"

Ekonomik tetikçilerin azgın tehditleri, emperyalizmin karanlık senaryoları, kanlı terör örgütlerinin hain eylem ve telkinleri, satılmış anket şirketlerin sahtekâr servisleri çürük yorumcuların ve sahte uzmanların körüklenmiş ezberleri son tahlilde Türkiye'ye karşı 5. kol faaliyetini aratmayacak şekilde milletimizin gözü üstünde çiğneye çiğneye sahnelenmiştir. Bundan sonra gelecek Türk asrıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine doğru adamla kudretli bir biçimde atılmıştır. 13. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ı yürekten kutluyoruz. Bugün 85 milyon Türk vatandaşının tamamı kazanmıştır. Bugün kaynaşma, kazanmıştır. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını cenabı Allah'tan diliyorum.

"Önümüzdeki günlerde her şey değişecektir"

Soru cevap kısmında ise Devlet Bahçeli şu ifadeleri kullandı: