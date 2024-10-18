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Haber Merkezi

Türk siyasi sahnesinde uzun soluklu bir serüvene sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kitap yaptı..

Türk demokrasi tarihinin önemli safhalarına tanıklık eden Bahçeli, kendi yaşam öyküsünü anlatan "Devlet Bahçeli: Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını okuyucularla buluşturdu..

BAHÇELİ'DEN MÜGE ANLI'YA HEDİYE

Bahçeli, kitabından bir tane de Atv ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert programının moderatörü Müge Anlı'ya hediye etti..

Canlı yayında kitabı kendisine Bahçeli'nin hediye ettiğini açıklayan Müge Anlı, eseri çok beğendiğini söyleyerek Bahçeli'ye teşekkür etti.

"HAYATINI ANLATIRKEN DÖNEMLE İLGİLİ DE ÇOK ÖNEMLİ FİKİR SAHİBİ OLUYORSUNUZ, HARİKA BİR ŞEY"

Anlı, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Devlet Bahçeli, "Bir Ülküye Adanmış Ömrün Anlatılmamış Hikayesi" kitabını gönderdi bana. Onun hayatını anlatıyor ve onun hayatını anlatırken de dönemle ilgili de çok önemli fikir sahibi oluyorsunuz. Harika bir şey.. Sayın Devlet Bahçeli'ye de çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun..

BAKANLARA DA EL YAZISIYLA NOT EKLEYEREK HEDİYE ETMİŞTİ

Bahçeli kitabını daha önce bakanlara da imzalı özel bir not ile hediye etmişti.

Bahçeli'nin bakanlara özel olarak el yazısıyla kitabın içerisine şunları yazmıştı:

İlk nefesimizle son nefesimiz arasında geçen hayat serüveninin her safhası onurla yazılmışsa, şerefle mühürlenmişse, dürüstlükle müjdelenmişse, ahlakla süslenmişse bizden daha bahtiyar, daha bahadırı olmayacaktır.

GENÇLİK YILLARINDAN BUGÜNE KADAR VERDİĞİ HAYAT MÜCADELESİ YER ALIYOR

Öte yandan kitap, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gençlik yıllarından itibaren ülkücülük hareketine olan bağlılığını ve bu yolda verdiği mücadeleleri, detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Bahçeli’nin siyasi ve ideolojik yolculuğu, akıcı bir dille anlatılırken, okuyuculara dönemin atmosferini ve yaşanan zorlukları hissettiriyor.