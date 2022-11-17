MHP’den TTB için kanun teklifi: 'Türk' ibaresi kaldırılsın

MHP, Türk Tabipleri Birliği’nin isminin ‘Tabipler Birliği’ olarak değiştirilmesini içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK'nın yayın organında bir programa katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK'ya yönelik operasyonlarında kimyasal silah kullandığını söylemişti.

Bu iftiradan sonra yargı ve emniyet harekete geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Fincancı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Tutuklandı

Terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, çıkarıldığı Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.





Yapılan bu çirkin iftiranın ardından tüm kesimler tarafından PKK'nin siyasi sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği'ne yoğun tepkiler geldi.

" Bu kurumun başındaki Türk kelimesinin kaldırılması için düzenleme yapılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Türk Tabipler Birliği'nin başındaki kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kişi ve kurumu ile ilgili çalışma başlatılacak. Bu kurumun başındaki Türk kelimesinin kaldırılması için düzenleme yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddiasını dile getirmesi üzerine tartışma başlamış, MHP Llideri Devlet Bahçeli de Türk Tabipleri Birliği'ndeki "Türk" ifadesinin çıkarılması gerektiğini ifade etmişti.

Bu tepkilerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi harekete geçti.

MHP 'Türk' ibaresi kaldırılsın teklifi verdi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Kanun teklifinde, Türk Tabipleri Birliği ibaresinin 'Tabipler Birliği' olarak değiştirilmesi talep edildi.

Zorunlu üyelik kaldırılıyor

MHP’li Taşdoğan'ın sunduğu kanun teklifinde, sağlık çalışanlarının Türk Tabipler Birliği’ne üye olmasının zorunlu olmaktan da çıkarılması öngörüldü.

Söz konusu teklifin, önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı tarafından komisyona sevk edilmesi bekleniyor.