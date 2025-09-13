MHP'de iki isim için kesin ihraç istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.

BELEDİYE BAŞKANI MUTLU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyonda MHP'li iki isim için de gözaltı kararı verildi.

MHP'Lİ İKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ile İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

SEMİH YALÇIN AÇIKLAMA YAPTI

MHP, iki ismi kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

Açıklama, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.

"PARTİMİZ İLE İLİŞİĞİ KALMADI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalçın, "Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Sönmez ve İstanbul Bayrampaşa İlçe Üyesi Emin Sönmez kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Adı geçen şahısların partimiz ile ilişiği kalmamıştır. Kamuoyuna duyurulur." dedi.