MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama

Haber Merkezi

Sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat süreci devam ediyor.

Kalp kapakçığı operasyonu geçiren ve bir süredir çalışmalarını evinden devam ettiren Bahçeli hakkında günlerdir asılsız haberler üretiliyor.

Bu kapsamda MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzettin Ulvi Yönter, X hesabından yeni bir açıklama yaptı.

"LİDERİMİN SAĞLIĞI ÜZERİNDEN İFTİRA ATAN MÜPTEZELLER"

Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü belirten Yönter şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir...

"OLUMSUZ HABERLERİN HEPSİ YALAN VE UYDURMA"

Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum…

Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi...

GELECEK PARTİLİ BAŞKANDAN YALAN HABER SERVİSİ

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişki son yalan haber Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu tarafından servis edilmişti.

MHP Lideri Bahçeli'nin vefat ettiğini iddia eden Velioğlu, "Devlet Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi açıklama olmasa da yakın bir zamanda açıklanacak. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.