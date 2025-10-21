MHP'den Özgür Özel'e tepki: Kıbrıs Türklüğü asla vazgeçmeyeceğimiz milli bir davadır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MHP ile CHP arasında Kıbrıs polemiği...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "3 Ekim 2017 tarihli Meclis grup toplantısında demiştim ki 'O zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda Misak-ı Milli uyanacak, 81 Düzce’den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul demenin önünde hiçbir güç kalmayacaktır." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

Bunu üzerine bugün konuşan Özgür Özel de Bahçeli'ye yanıt verdi.

Özel, seçimden memnun olduklarını ve kardeş partinin kazandığını söyleyerek, "Bu fevkalade yanlıştır. Dünyaya Kıbrıs'ı tanıyın diyorsanız önce kendiniz tanıyacaksınız. Oranın iradesine saygı duyacaksınız. Kendisini vatansever, herkesi vatan haini." ifadelerini kullandı.

BU DEFA MHP'DEN ÖZEL'E YANIT GELDİ

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin ifadeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Mandacı zihniyetin sözcüsü gibi yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmeyi gelenek haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM kürsüsünde teslimiyetçi söylemlerine bir yenisini daha eklemiştir.

Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'yi ve vatan sevdamızı utanmadan hedef almaya yeltenen Özgür efendi şunu iyi bilmelidir, Kıbrıs Türklüğü asla vazgeçmeyeceğimiz milli bir davadır." değerlendirmesinde bulundu.

"CİDDİYETSİZLİK VE GAFLETTİR"

Özgür Özel'in açıklamalarını ciddiyetsizlik ve gaflet olarak nitelendiren Büyükataman, "Özgür Efendinin EOKA ve ENOSİS ile söylem birliğine girmiş gibi Genel Başkanımızı hedef alması büyük bir ciddiyetsizlik ve gaflettir.

Türk'süz ve Türkiye'den koparılmış bir Kıbrıs hayal edenlerin hesapları mutlaka bozulacaktır. Kıbrıs Türk'tür ve sonsuza kadar da Türk kalacaktır" ifadelerini kullandı.