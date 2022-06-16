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    MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan kapanma kararı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır il teşkilatının kapatıldığını açıkladı.
    • 16.06.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 12:15
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    MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan kapanma kararı

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il teşkilatı feshedildi.

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır il teşkilatını kapattıklarını duyurdu.

    "İl başkanlığımız kapatılmıştır"

    Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

    "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

     

    MHP Diyarbakır İl Teşkilatı ndan kapanma kararı #1

    MHP Diyarbakır İl Teşkilatı ndan kapanma kararı #2


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