- Haberler
- Gündem Haberleri
- MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan kapanma kararı
MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'ndan kapanma kararı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır il teşkilatının kapatıldığını açıkladı.
- 16.06.2022 - 11:44
- Güncelleme : 16.06.2022 - 12:15
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır il teşkilatı feshedildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır il teşkilatını kapattıklarını duyurdu.
"İl başkanlığımız kapatılmıştır"
Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."