Miçotakis'ten ortak toplantıda olumlu mesaj: Hasmane ilişkilerin sonuna vardığımıza inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Atina'da ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Miçotakis, ikili ilişkilerde olumlu mesajlar verirken, Türk vatandaşlarına 10 Yunan adası için 7 günlük vizesiz seyahat imkanı tanınacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine devam ediyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda 6 yıl aradan sonda Yunanistan'ı ziyaret etti.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından liderler kameraların karşısına geçti.

Burada konuşan Miçotakis, ikili ilişkilerde olumlu mesajlar verdi.

"Hasmane ilişkilerin sonuna vardığımıza inanıyoruz"

Miçotakis, "Venizelos Ankara'da İsmet İnönü'yle anlaşma imzalamıştı. Biz de size dostluk eli uzatıyoruz. O ilişkiler bugün de ayakta kalmaktadır. Hasmane ilişkilerin sonuna vardığımıza inanıyoruz.

"Güzel bir gelecek yaratmak zorundayız"

Sınırdaş olan iki ülke yan yana ve beraber hareket etmek zorundadır. İkimiz de daha sakin sularda, güzel bir esintiyle ilerleyen geminin kaptanı olarak güzel bir gelecek yaratmak zorundayız"dedi.

İkili görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını belirten Miçotakis, Ege adalarına vize serbestisi konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

10 adaya 7 gün vize serbestisi

Miçotakis, "Türk vatandaşlarına vize muafiyetini ele aldık. 10 Yunan adasında Türk vatandaşlarının 7 gün vizesiz seyahat etmesi konusunu ele aldık." diye konuştu.

Buna göre Türk vatandaşları Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ileryoz, Kelemez, Kos, Rodos, Sömbeki ve Meis adalarını 7 gün şartıyla vizesiz ziyaret edebilecek.

"Kıta sahanlığını konuşmaya hazır olacağız"

İki ülke arasında en belirgin anlaşmazlıklardan biri olan kıta sahanlığı konusunda da değerlendirmede bulundu.

Miçotakis şöyle konuştu: