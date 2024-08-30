Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk: Yüzlerce metrelik kuyruk Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesi sonucu tatilin 3 güne çıkmasından dolayı Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

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AA

Son dönemde turizmde Türkiye'den Yunanistan'a gidişlerde büyük oranda artış yaşandı.

Yurt içindeki tatil beldelerinde artan fiyatları gerekçe gösteren yerli turistlerin en çok gittiği noktalardan biri, kapıda vize uygulamasıyla tercih edilen Yunan adaları oldu.

Yaz aylarının devam etmesiyle Yunan adalarına gidişler sürüyor.

YÜZLERCE METRELİK KUYRUK

Tatilciler, adaya gidebilmek için sabahın ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman yüzlerce metrelik kuyruklar oluşturdu.

Yeşil pasaportu olanlar ve kapıda vize uygulamasından yararlanan tatilciler, sırayla içeri alınarak işlemlerini yaptırdıktan sonra feribotlarla Midilli'ye gitti.

YOĞUNLUK SÜRECEK

Ayvalıklı turizmci Nevzat Turhan, gazetecilere, gerek coğrafi gerekse kültürel yakınlığı dolayısıyla tercih edilen Midilli'ye feribotla 45 dakikada ulaşılabildiğini söyledi.

Turhan, kapıda vize uygulamanın da etkisiyle 3 günlük süreçte yoğunluğun sürmesini beklediklerini ifade etti.

Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen firma sahibi Ali Jale ise deniz hudut kapısının Zafer Bayramı dolayısıyla son derece kalabalık olduğunu vurguladı.

AYVALIK-MİDİLLİ ARASINDA KARŞILIKLI FERİBOT SEFERLERİ

Bu 3 günlük periyotta Midilli'ye 10-15 sefer düzenleyeceklerini, 2 bin ila 3 bin kişinin adaya geçişini sağlayacaklarını anlatan Jale, şöyle konuştu:

Bizim açımızdan da yolcularımız açısından da bu sene oldukça iyi geçiyor. Kapıda vizenin devam etmesiyle kış aylarında da özellikle hafta sonlarında Midilli Adası'na geçişlerde yoğunluğun olacağını düşünüyorum. Yurt dışına çıkış harçlarının yükseltilmesi Yunan adalarına ilgiyi azaltmadı. Misafirlerimizin yüzde 80'i Midilli'de 2-3 gün konaklamalı kaldıkları için yurt dışına çıkış harçları arasındaki fark misafirlerimize çok fazla yansımamış durumda ama kış aylarında günübirlik geçişlerin arttığı dönemde bu farkın biraz olsun hissedilebileceğini düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)