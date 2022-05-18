Muhalefetin ısrarla karşı çıktığı yeni millet bahçesi için ortaya atılan yalan iddialara, projeyle cevap verildi. Bu iddialardan biri de Atatürk ismi...

Türkiye'nin en iddialı hedeflerinden biri olan "Yeşil Kalkınma Devrimi" doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projeleri devam ediyor.

Bu projelerden biri de İstanbul'a nefes aldıracağı vurgulanan; Atatürk Havalimanı'nda yapılan millet bahçesi...

Tamamlandığında dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri olacak millet bahçesi, 132 bin 500 ağacıyla İstanbul'un merkezinde 5 milyon 61 bin metrekarelik yeşil bir koridora dönüşecek.

Ancak yapılacak millet bahçesine muhalefet kanadından tepkiler geldi.

Ağaç dikilmesine karşı olan muhalefetin bu tepkilerdeki iddialardan biri de Atatürk isminin unutturulacağı oldu...

Ancak bakanlık tarafından açıklanan proje kapsamından durum hiç de öyle görünmüyor.

Açıklanan proje kapsamında yeni millet bahçesinde yapılacaklar şu şekilde;

Millet bahçesi olacak Atatürk Havalimanı'nda yapılacaklar VİDEO

Atatürk ismi kullanılacak

Yeni millet bahçesinde Atatürk'ün adı korunmaya devam edilip, yeni proje Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ismiyle anılacak.

Havacılık faaliyetlerinde de Atatürk Havalimanı ismi kullanılacak.

Hangar, otopark ve konukevi

Bu bölüme uçak bakımları için hangarlar, kapalı otopark ve Devlet Konukevi Yerleşkesi yapılacak. Kapalı otopark içerisinde metroya bağlantı olduğu için fuar organizasyonlarında da kullanılacak.

Yüzde 30'luk alanda havacılık faaliyeti devam edecek

Projeye göre havalimanındaki 8 milyon 540 bin metrekarelik alanın yüzde 30’unda genel havacılık ve yüzde 9’unda askeri havacılık devam edecek. Florya tarafındaki piste dokunulmayacak.

Florya sahiline bağlantı

Millet bahçesine sahil şeridiyle bağlantı da var. Projeye göre millet bahçesi, yaklaşık 855 metrelik bir iskele ile sahile bağlanıyor.

Geçici barınma alanları

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinin neredeyse tümü geçici barınma alanı olarak kullanılabilecek.

Çobançeşme Fidanlığı ve yaşlı bakım merkezi

Millet bahçesi, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Çobanceşme Fidanlığı’nı da içine alacak. Bu bölümdeki 180 bin metrekarelik alana yaşlı bakım merkezi yapılması planlanıyor.

Projede ayrıca 18 bin kişilik kapasiteli bir cami de inşa edilecek.