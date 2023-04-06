Millet İttifakı liderleri ortak liste için bir araya geliyor Millet İttifakı'nı oluşturan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, CHP ve İyi Parti'nin liderleri, hafta sonu ortak listelere son şeklini verecek. Çalışmalar sürerken, Kandil'den muhalefete 'Ortak listeyle seçime girin' çağrısı gelmişti.

ensonhaber.com Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçimlere kısa bir süre kala, ittifaklarda milletvekili listeleri netleşiyor. 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı. Uzun süredir konuşulan ortak liste kararı resmiyete döküldü. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile ortaklaşarak milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek. 6 lider, hafta sonu ortak liste için buluşuyor Öte yandan Millet İttifakı'nı oluşturan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, CHP ve İyi Parti'nin liderleri, hafta sonu liste üzerinde çalışacaklar ve listelere son şeklini verecek. Fermuar sistemi de genişliyor İyi Parti ve CHP'nin üzerinde çalıştığı fermuar sisteminin de genişlediği belirtiliyor. İlginizi Çekebilir CHP ve İyi Parti arasında 10 ilde fermuar modeli anlaşması yapıldı Haberin Detayları Kandil'den ortak liste çağrısı Ankara'da ortak liste konusunda anlaşma sağlanırken terör örgütünün karargahı Kandil'den de ortak listeyle seçimlere girin çağrısı gelmişti. Gözden Kaçmasın PKK'dan Millet İttifakı'na seçim taktiği: Ortak liste daha çok kazandırır Haberin Detayları