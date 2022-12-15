Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı anketi

Areda Survey'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararından önce yaptığı son ankette İmamoğlu sorulan 11 isim arasında kendine yüzde 4,1 ile 6'ncı sırada yer buldu.

Ankara'da siyaset gündemi son dönemin en hareketli günlerinden birini geçiriyor.

Cumhur İttifakı'nın kesinleşmiş adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'ndan kim yer alacağı en büyük merak konusu.

6'lı masa liderleri ve CHP'nin kendi içindeki çekişmeler bu konudaki belirsizliği daha da artırıyor.

Tüm bunlar içinde muhalefet cephesinde adı en çok geçen isimlerden biri olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden siyasi yasak davasında dün karar açıklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için ısrarı ve Meral Akşener'in İmamoğlu üzerinden verdiği mesajlar kulisleri daha da hareketlendirdi.

Siyasi yasak kararından önceki son araştırma

Bu kapsamda İmamoğlu kararı sonrası dengelerde nasıl bir değişim olacağı merak konusu olurken, bu sürece girilmeden önce yapılan araştırmalar da dikkat çekiyor.

Bu kapsamda Areda Survey'in son anketinde seçmene "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusu soruldu.

Katılımcıların cevaplarına göre ilk sırada Kemal Kılıçdaroğlu çıkarken, İmamoğlu ankette 6'ncı sırada yer aldı.

11 ismin yer aldığı ankette "hiçbiri" seçeneğinin ise yüzde 17,3 çıkması dikkat çekti.

Anketin sonuçları şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu: 29,3

Mansur Yavaş: 24,2

Meral Akşener: 6,6

Selahattin Demirtaş: 6,4

Muharrem İnce: 5,9

Ekrem İmamoğlu: 4,1

Ali Babacan: 1,7

Temel Karamollaoğlu: 1,4

Abdullah Gül: 1,3

Fatih Erbakan: 0,9

Ahmet Davutoğlu: 0,7

Hiçbiri: 17,3