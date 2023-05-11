Millet İttifakı'nın bir mitingi daha ilgi görmedi: Bursa meydanı boş kaldı Seçim çalışmaları kapsamında 6'lı masanın 4 genel başkanı tarafından Bursa'da düzenlenen miting programına beklenen katılım olmazken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Mustafa Varank'ın tek başına yaptığı program yoğun ilgi gördü.

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının miting programları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yurdun dört bir yanında büyük bir coşku yaşanıyor.

Böylelikle milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderinin belirleneceği tarihi güne hazırlanıyor.

Mitinglerde ise Millet İttifakı oldukça dikkat çekiyor.

Meydanlar boş kalıyor

6'lı masada yer alan parti liderlerinin coşkuyla duyurduğu programlarda beklenen katılım olmuyor.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın halk buluşmaları ise bu süreçte oldukça gündem oluyor.

Öyle ki Akşener, meydanların boş kalması nedeniyle Şanlıurfa mitingini bir ara sokakta gerçekleştirmişti.

4 liderin mitingindeki boşluklar gündem oldu

Gözler ise bugün, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Bursa mitingine çevrildi.

Meydandaki boşluklar bir kez daha dikkat çekti. Az sayıdaki vatandaşların boşluklar bırakarak alana dağıldığı görüldü.

Bakan Varank coşkuyla karşılanıyor

4 isim tarafından düzenlenen mitinge katılımın az olması akıllara Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Mustafa Varank'ın kentteki programını getirdi.

Her halk buluşmasına yerli ve milli üretim olan Togg ile giden Varank, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanıyor.

Bakan Varank, her programında ilçelerde büyük bir kalabalığa hitap ederek 14 Mayıs için mesajlar veriyor.

Bugün ise Osmangazi ilçesinde 7'den 70'e çok sayıdaki vatandaşlarla bir araya geldi.