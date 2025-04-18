Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

AA

Türkiye, 2 milletlerarası anlaşmaya imza attı...

2 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

DOĞALGAZ ALANINA İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 14 Mayıs 2024'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğalgaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

ANLAŞMA İLE NELER AMAÇLANIYOR

Anlaşma, tarafların kendi topraklarından geçerek, Azerbaycan'dan ve üçüncü ülkelerden gelen doğalgazın alımı ve satımı, teslimi, takası ve transitine ilişkin işbirliklerini artırmayı amaçlıyor.

ALTYAPI VE İNŞAAT PROJELERİNDE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Ankara'da 16 Mart 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İşbirliği Anlaşması" onaylandı.

ANLAŞMA İLE NELER AMAÇLANIYOR

Anlaşma, dayanışma, tamamlayıcılık ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde, tarafların yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerinde inşaat ve ulaştırma altyapılarının geliştirilmesi konusundaki iş birliğini ilerletmeyi amaçlıyor.