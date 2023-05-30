Milletvekili kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin karar, ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildi... Buna göre partilerin çıkardığı milletvekili sayısı da tam olarak ortaya çıktı.

AA

Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanını hem de vekilini belirlemek için sandığa gitti.

Tarihi bir katılım olduğu seçimde Cumhurbaşkanı seçilemedi ancak milletvekilleri aday gösterildikleri illerden Meclis'e 'merhaba' dedi.

En çok vekili, AK Parti gönderdi

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüsleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu AK Parti, bu seçimde de Meclis'e en çok vekil gönderen parti oldu.

Cumhur İttifakı da seçimde hatırı sayılır bir sayıya ulaştı.

Ana muhalefet seçimden zararlı çıktı

CHP ise 7'li koalisyona 39 vekil kaptırdı.

Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'yi kendi listelerinden sokan CHP, son genel seçimlere göre vekil kaybetti.

CHP, 2018'de yüzde 22,65 oy oranıyla 146 vekil çıkarırken, bu yıl yüzde 25,39 oy oranı ile 168 milletvekili çıkardı.

Vekil dağıtınca temsil sayısı 129'a düştü

Bu 168 vekil arasında; 15 Devalı, 10 Saadetli, 10 Gelecek Partili, 3 Demokrat Partili 1 de İyi Partili olmak üzere 39 milletvekili de Meclis'e girdi.

Diğer partilerin vekilleri çıkartıldığında CHP 129 vekil ile Meclis'te kendisini temsil edecek.

Böylelikle Cumhurbaşkanlığını da kaptıran ana muhalefet, seçimden zararlı çıkan taraf oldu.

Kesin sonuçlar Resmi Gazete'de

Ve milletvekili kesin sonuçları belli oldu...

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

Partilerin çıkardığı milletvekili sayısı

Vekil sayılarını da açıklayan Yener, “AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi 5, MHP 50, Yeşil Sol Parti 61, TİP 4, CHP 169, İyİ Parti 43 milletvekili kazanmıştır.” dedi.