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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yaz okulu açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.
    • 16.05.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 12:24
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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yaz okulu açıklaması

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, BİLSEM'lerin Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi Atölye Tanıtım ve Açılış Programı'nda konuştu.

    Konuşmasında Bakan Özer, velileri ve öğrencileri yakından ilgilendiren bir kararı duyurdu.

    2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar yaz okulu açılacak

    Özer, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.

    Bakan Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız." dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yaz okulu açıklaması #1


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