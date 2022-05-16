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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yaz okulu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den yaz okulu açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulu açılacağını bildirdi.