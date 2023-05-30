Milli elektrikli trenin üçüncü setinin fabrika testleri sürüyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, milli elektrikli trenin üçüncü setinin yakında raylara ineceği açıklandı.

AA

Tüm testleri başarıyla tamamlanan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen yerli ve milli elektrikli trenin iki seti, geçen ay TCDD Taşımacılık AŞ’ye teslim edildi.

Yerli ve milli elektrikli trenin iki setinin, 27 Mayıs’ta Adapazarı-Gebze arasında ilk seferine başladığını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üçüncü setinin fabrika testlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu yılın 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

İlk seferine 27 Mayıs'ta başladı

Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, yerli ve milli elektrikli trenin iki setinin geçen ay TCDD Taşımacılık AŞ’ye teslim edildiğini, 27 Mayıs’ta Adapazarı-Gebze arasında ilk seferine başladığını kaydetti.

Milli elektrikli trene yoğun ilgi

Vatandaşların milli elektrikli trene yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, bu trenin konforuyla fark yarattığını dile getirdi.

Yolcu konforu ön planda

Karaismailoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerin yolcu konforunun ön plana alınarak üretildiğini vurguladı.

"Üçüncü setin fabrika testleri devam ediyor"

Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin saatte 160 kilometre hızla hizmet verdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

Milli elektrikli trenin üçüncü setinin fabrika testleri devam ediyor, bu yılın 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirilmesi planlanıyor. Yakında raylara indirilerek, yolcularımıza hizmet verecek. Diğer setlerin montaj işlemleri de sürüyor.

Tasarım sürecinin yüzde 90’ı sonuçlandı

Öte yandan, Milli Elektrikli Tren seti projesine elde edilen teknik bilgi birikimi ile saatte 225 kilometre hıza sahip olacak Milli Elektrikli Hızlı Tren seti tasarım çalışmalarının da tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Karaismailoğlu, tasarım sürecinin yüzde 90’ının sonuçlandığını bildirdi.

Milli hızlı trenin, 2025 yılında yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor

Ayrıca milli hızlı tren projesinin ilk prototip montajının 2024 yılı başında başlamasının öngörüldü. 8 vagonlu olarak üretilecek milli hızlı trenin, 2025 yılında yolcu taşımacılığına verilmesi hedefleniyor.