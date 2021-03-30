Milli Güvenlik Kurulu'ndan yılın ikinci toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantının ana gündem maddeleri Yunanistan’la yürütülen istişari görüşmeler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve terörle mücadele olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan yılın ikinci toplantısında Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

KARABAĞ'DAKİ ATEŞKESTEN LİBYA'DAKİ SON DURUMA KADAR

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olması öngörülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ SORUNU

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın değerlendirilmesi beklenen toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülecek konulardan olacağı öngörülüyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.