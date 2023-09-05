Milli helikopter Gökbey'e yurt dışından talip: 1 milyar dolarlık teklif TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve milli helikopter Gökbey için, 32 araçtan oluşan 1 milyar dolarlık teklif aldıklarını duyurdu.

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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii alanında büyük atılımları meyvelerini veriyor.

İHA ve SİHA piyasasında söz sahibi bir pozisyona gelen Türkiye, diğer hava araçlarının üretiminde de geride kalmıyor.

Bu kapsamda genel maksat helikopteri Gökbey dikkat çekiyor.

Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'te sergilenen Gökbey hakkında, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, önemli açıklamalarda bulundu.

1 milyar dolarlık Gökbey anlaşması

Kotil, Gökbey için 1 milyar dolarlık bir ihracat teklifi olduğunu ilk kez duyurdu.

TRT Haber'in aktardığına göre teklif 32 araçlık bir sevkiyatı kapsıyor.

Proje sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 2013'te imzalanan ve ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştiren Gökbey'in testlerinin ardından sevkiyatları gerçekleşebilir.

Türkiye'ye dünyada önemli bir prestij sağlayacak bu gelişmenin yanında Gökbey’in testleri devam ediyor.

Jandarma envanterine girecek

Yaklaşık 6 ton toplam kalkış ağırlığına ve 12 yolcu kapasitesine sahip olan Gökbey’e çok farklı görevler tanımlayabilmek mümkün.

Genel maksatlı taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek Gökbey 4 saate yakın havada kalabiliyor.

Azami 948 kilometre menzile sahip olan Gökbey’in, Türkiye’de ilk olarak Jandarma Genel Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor.

Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Jandarma’ya toplam 100 adet Gökbey teslim edilecek.

Gelecek prestij ve Afrika pazarı

Söz konusu 1 milyar dolarlık anlaşma maddi getirisi kadar prestij için de önem arz ediyor.

Türkiye ilk kez, tamamen Türk yapımı bir helikopteri bu kadar çok adette ihraç etmiş olacak.

Bu kapsamda özellikle Afrika'da Fransa'nın tekelinde bulunan helikopter ihracatında Türkiye nemli bir pay sahibi olabilir.

Son dönemde Fransa'ya karşı Afrika'da büyüyen öfke ve tam tersine Türkiye'ye karşı olumlu bakış, pazarda Türk hakimiyetine alan açabilir.