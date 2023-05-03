Milli Muharip Uçağı KAAN, Pervin Buldan'ı çıldırttı TSK'nın gücüne güç katan yerli ve milli üretimlerin kimleri rahatsız ettiği ve kimlerle birlikte yol yürüdüğü her geçen gün daha net ortaya çıkıyor.

ensonhaber.com Türkiye savunma sanayiinde büyük bir atılım yaptı. Yerli ve milli üretimde çığır açtı. Teröristlerin korkulu rüyası olan AKINCI, AKSUNGUR, SİHA, ANKA ve ATAK helikopterine, Milli Muharip Uçağı KAAN da eklendi. "İnlerini yıkacağız" Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN'ın tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımızla, silahlı kuvvetlerimizle, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz. Bu sözlere ilk tepki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen HDP'den geldi. "Bombalar yağacak diyor" Kandil'in siyasi uzantısı olan partinin Genel Başkanı Pervin Buldan, terör örgütünün savunmasını yaparak şunları söyledi: Tayyip Bey 2 gün önce savaş uçaklarının reklamını yaptı. O savaş uçaklarından bombalar yağacak diyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye halkının bombaya, savaşa ihtiyacı yok. Barış politikaları varken savaş uçağı reklamı yapıyorsunuz.