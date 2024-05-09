Milli muharip uçak KAAN, İtalyan basınında! "Kralların kralı" İtalyan gazete Quotidiano Nazionale, milli muharip uçak KAAN'ı manşete taşıyarak, Türkiye'nin askeri olarak giderek büyüdüğünün altını çizdi.

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ensonhaber.com

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayiinde destan yazmaya devam ediyor.

Yurt içinde ise art arda gelen başarılı adımlar, hem ülke insanını gururlandırıyor hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de ülke savunmasına güç katıyor.

21 Şubat'ta ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN, geçtiğimiz günlerde ikinci kez gökyüzüyle buluştu.

KAAN, ikinci uçuşuyla da uluslararası ilgiyi üzerine çekmeye devam ediyor.

İtalyan gazete manşete taşıdı: "Kralların kralı"

KAAN'ın kısa sürede kazandığı ivme İtalyan basınının dikkatini çekerken Quotidiano Nazionale gazetesi, Kaan için "Kralların kralı" manşetini attı.

"Türkiye devasa yatırımlarla hava kuvvetlerini geliştiriyor"

Yapılan haberde Türkiye'nin askeri olarak giderek büyüdüğünün altı çizilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan devasa yatırımlarla birlikte hava kuvvetlerinin sürekli geliştiği vurgulandı.

Diğer yandan İHA ve SİHA konusundaki başarıdan da söz edilen haberde, "Türkler artık kendisine rakip olabilecek beşinci nesil hayalet savaş uçağına sahip olmayı hedefliyor." denildi.

KAAN'ın özellikleri

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

KAAN'ın geliştirilmesi en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmıştır.

5'inci nesil savaş uçağı

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.

Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

KAAN'ın fiziki özellikleri

- Kanat açıklığı: 14 metre

- Uzunluk: 21 metre

- Yükseklik: 6 metre

- Azami hız: 1,8 Mach

- Servis tavanı: 55.000 ft

- Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

- Yüksek durumsal farkındalık

- Optimize edilmiş pilot iş yükü

- Muharebe hasar tespiti