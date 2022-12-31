Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti sonuçları sorgulama! Milli Piyango amorti sonuçları nasıl sorgulanır?

Yılbaşı akşamında birçok vatandaş "Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusunu merak ediyor. İşte 2023 yılına özel Milli Piyango yılbaşı amorti sonuçları sorgulama...

Bu akşam 31 Aralık 2022 Cumartesi gününde Milli Piyango bileti alan pek çok vatandaş Milli Piyango sonuçları sorgulama yöntemini araştırıyor. 2023 Yılbaşı Milli Piyango özel çekilişi için kısa bir süre kalmışken, amorti sonuçları da akşam saatlerinde belli olmuş olacak. İşte Milli Piyango yılbaşı amorti sonuçları...

2023 Milli Piyango yılbaşı amorti sonuçları!

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin miktarı ve amorti miktarı sorgulanıyor. Büyük ikramiye bu sene için 200 milyon lira olurken, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olmuş olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin ardından vatandaşlar amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango resmi sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ AMORTİ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 yılı Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi yani bu akşam yapılacak çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinde ilan edilecek.