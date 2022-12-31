Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları sorgulama! 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları!

Yılbaşı günü bilet alan pek çok vatandaş tarafından Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları araştırılıyor. Peki 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır?

Yılbaşı akşamında Milli Piyango bileti alan pek çok vatandaş Milli Piyango sonuçları sorgulama yöntemini arıyor. 2023 Yılbaşı Milli Piyango özel çekilişi için kısa bir süre kaldı. Çekilişin noter huzurunda gerçekleşeceği bilinirken, çekiliş sonrası tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet alan kişiler amorti veya başka bir ikramiyenin isabet edip etmediğini öğrenbilecek. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama...

2023 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama!

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin miktarı merak ediliyor. Büyük ikramiye bu sene için 200 milyon lira olurken, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olmuş olacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin ardından vatandaşlar amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango resmi sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden sorgulayabilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi yani bu akşam yapılacak çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinde açıklanacak.