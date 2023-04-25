Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, Suriye toplantısı için Rusya'ya gitti Akar ve Fidan, dörtlü toplantı kapsamında Moskova'da temaslarda bulunacak. Toplantıya katılacak diğer isimler belli oldu.

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Suriye arasındaki temaslar, askeri ve istihbarat düzeyinde devam ediyor.

Taraflar, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelecek. Rus ve İranlı yetkililer de dörtlü toplantının diğer muhatapları olacak.

Akar ve Fidan Moskova'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya gitti.

Akar ve Fidan'ı taşıyan uçağı Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.

Dörtlü toplantıya katılacak isimler

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.

Akar, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Moskova'da kritik zirve

Bakan Akar, "Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı toplantıya yönelik hazırlıklarımız devam ediyor." demişti.

Akar, toplantının bugün Moskova'da icra edilmesinin planlandığını ifade etmişti.

Olası Erdoğan-Esad görüşmesi

Moskova'da 28 Aralık'ta Türkiye-Rusya ve Suriye Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları'nın katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bunların sürdürülmesine yönelik mutabakata varıldığını dile getirmişti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye lideri Esad arasında olası bir görüşme konusunda "Bir tarih üzerinde çalışmalar yapılıyor." şeklinde açıklama yapmıştı.