DHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun 20. Dönem Dış Kaynak ve Statü Geçişi ile 4. Dönem Yedek Astsubay Kursiyerlerinin Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Balıkesir'e geldi.

Bakan Güler, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. General Kemal Kışlası 19 Mayıs 100. Yıl tören alanında düzenlenen mezuniyet törenine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, MSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Talat Canbolat ve Tümgeneral Ertan İnaltekin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile okul personeli ve kursiyer aileleri katıldı. Törende 2 bin 715 kursiyerye belgeleri verildi. Dönem birincisi Tank Astsubay Çavuş Kader Ölmez ise yaş kütüğüne plaket çakarak, Bakan Yaşar Güler'den mezuniyet belgesini aldı.

KAOTİK DÖNEM VE TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ROLÜ

Törende bir konuşma yapan Bakan Yaşar Güler, bölgedeki hassas gelişmelerin ve artan tehditlerin önemine değinerek, orduların sadece güçlü bir teknolojik altyapıya değil, aynı zamanda iyi eğitimli personele de ihtiyacı olduğunu belirtti. Türkiye'nin uluslararası güvenlik alanındaki kritik rolüne dikkat çeken Bakan Güler, "Ülkemiz, bu güçlü duruşuyla birçok coğrafyada etkin bir rol üstlenerek müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi olmuştur. Dünyanın önde gelen aktörleri, Türkiye'nin güçlü temaslarını ve inisiyatiflerini açıkça takdir etmektedir" dedi.

SİLAHLI KUVVETLERİN BAŞARILARI

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapsamlı faaliyetleri hakkında şunları söyledi:

Silahlı Kuvvetlerimiz, sınır ötesinde hudut güvenliğinden terörle mücadeleye, yerli savunma sanayimizin geliştirilmesinden büyük ölçekli tatbikatlara kadar her alanda büyük bir başarıyla görevini yerine getirmektedir. Bu dönemde Kara Kuvvetlerimiz de aynı başarıyla sorumluluklarını yerine getirmektedir.

Kara Kuvvetleri'nin, gelişmiş teknolojisi ve yetenekli personeliyle ülkenin gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Bakan Güler, "Kara Kuvvetlerimizin uluslararası alandaki konumunu devam ettirmek için, vatansever evlatlarımızı ordumuza katıyor ve teknolojik yenilikleri hızla personelimizin kullanımına sunarak sürekli olarak kabiliyetlerimizi geliştiriyoruz." dedi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yerli ve milli savunma sanayisinin geliştiğini ve bu ürünlerin ihracatında büyük bir sıçrama yaşandığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE KRİTİK BİR DÖNÜM NOKTASINA GELİNMİŞTİR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, şunları belirtti:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarma, emniyet teşkilatımız ve güvenlik korucularımızın büyük fedakarlık ve üstün gayretleriyle yürütülen mücadele sayesinde, terör örgütlerinin hareket kabiliyeti büyük ölçüde sınırlanmış ve kritik bir aşamaya gelinmiştir.

Bakan Güler, Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir tehdit altında olan güvenliğini, huzurunu ve geleceğini koruma noktasında önemli bir dönüm noktasına ulaşılmış olduğunu söyledi:

Bu, sadece silahlı bir mücadele değil, milletimizin iradesini, devletimizin kararlılığını ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığını ortaya koyan bir milli duruştur. Şehit ve gazilerimizin azmi ve cesareti sayesinde, terörün Türkiye'ye verdiği zarar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE SON ÇAĞRI"

Terör örgütlerine silah bırakmaları çağrısında bulunan Bakan Güler, şunları söyledi:

Cumhuriyet tarihimizin en uzun ve en kapsamlı şiddet hareketini gerçekleştiren örgütün, terörle hiçbir yere varılamayacağını ve artık sonlanması gerektiğini anlaması, geç de olsa kayda değerdir.

Bakan, PKK ve diğer terör örgütlerine, "Bir an önce silahlarını teslim etmeli ve fesih kararını almalıdırlar. Aksi yöndeki her eylem ve açıklamanın bir karşılığı olmayacaktır" şeklinde konuştu.

"ATEŞKES GÜNDEMDE DEĞİL"

Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir taviz vermeyeceğini belirten Bakan Güler, "Ateşkes gibi metinlerde yer almayan unsurlar gündeme getirilmemelidir. Nihai hedefimiz, tüm terör örgütlerinin tasfiyesi ve Türkiye'ye yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasıdır" dedi. Bakan, sürecin sabotaj ve suistimallerle uzatılmasına asla izin verilmeyeceğini, temkinli ve rasyonel bir yaklaşımın esas alınacağını vurguladı. Devletin kararlılığının süreceğini belirten Bakan, "Devletimizin tecrübesine güvenin ve halkımız bu konuda rahat olsun" dedi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE MESAJ

Yeni mezun astsubaylara seslenen Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarih boyunca vatanın bütünlüğünü korumadaki başarısını hatırlatarak, "Vazifelerinizi, her zaman akıl ve sağduyu ile yerine getirin. Disiplin ve azimle hareket ettiğiniz sürece, ordumuza önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyorum" dedi. Bakan, şehit ve gazileri rahmetle anarak, yeni mezun astsubaylara başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Mezuniyet törenine telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: