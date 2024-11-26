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Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet sonrası kılıçlı yemin eden ve slogan atan bazı teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, açıklamalarda bulundu.

"EMİR KOMUTA ZİNCİRİ KASTEN DEVRE DIŞI BIRAKILDI"

Bütçe komisyonu görüşmelerinde konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Güler, şunları söyledi: