Haber Merkezi
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet sonrası kılıçlı yemin eden ve slogan atan bazı teğmenlerin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, açıklamalarda bulundu.
"EMİR KOMUTA ZİNCİRİ KASTEN DEVRE DIŞI BIRAKILDI"
Bütçe komisyonu görüşmelerinde konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Güler, şunları söyledi:
Teğmenlerin hiçbirine kılıç çattı ya da neden yemin ettiklerine dair soru sorulmadı. Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan grup halinde organize edilmiş, kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır.
Disiplinsizliğin aması, lakini ve fakatı olmaz. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez. Disiplin kurulu kararını verecektir.
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