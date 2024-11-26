AA

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Görüşmeye ilişkin bazı basın yayın organlarından paylaşılan "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiaları gündeme damga vurdu.

YAŞAR GÜLER'İN KOMİSYONU TERK ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bazı medya yayın organlarında yer verilen iddialarda, CHP Milletvekili Serkan Sarı'nın sözleri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in komisyonu terk ettiği öne sürüldü.

Hızla yayılarak tartışma yaratan iddialar sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), açıklamada bulunarak söz konusu iddiaları yalanladı.

"VERİLEN ARA DOLAYISIYLA SALONDAN AYRILMIŞTIR"

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: