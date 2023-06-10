AA & Ensonhaber

Patlamanın meydana geldiği Elmadağ’daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasına giden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Güler, aldığı brifingin ardından patlamaya ilişkin açıklama yaparak, kendisinin Hatay’da hudut denetlemesi sırasında patlama bilgisini aldığını ve denetleme faaliyetlerini yarıda keserek derhâl Ankara’ya döndüğünü hatırlattı.

Bakan Güler,

İlgili kurumlarımız ilk andan itibaren adli ve idari soruşturma için gerekli bütün faaliyetleri icra ettiler.



Cumhuriyet Başsavcılığımız önce iki savcı arkadaşımızı tahsis etmişti, sonra iki savcı daha görevlendirerek bu çalışmalarını takviye ettiler.



Bundan sonra elde edilen her türlü bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Başımız sağ olsun.